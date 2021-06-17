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Galatasaray - eşleşmesinde önemli detay! Sadece...

Galatasaray'da son dakika haberi... ön eleme maçında ile karşı karşıya gelecek , bu zorlu tur için çalışmalarına başladı. Öte yandan -88 sezonunda o zamanki adıyla olan Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 'nin, tek yenilgisi Galatasaray'a karşı olmuştu. | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 11:39
Galatasaray - PSV eşleşmesinde önemli detay! Sadece...

'nde Galatasaray, ön eleme maçında 'nın takımı ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Galatasaray, çalışmalarına yoğunluk verirken, geçmişte yaşanan önemli bir detay ortaya çıktı.

SADECE G.SARAY'A YENİLDİLER
, tarihindeki en önemli başarıyı -88 sezonunda, 'nı kazanarak elde etmişti. Daha sonra adı olarak değiştirilen turnuvada, o sezon PSV tek yenilgisini 'da, Galatasaray'a karşı almıştı.

G.SARAY - PSV EŞLEŞMELERİ
1987-88 Ş. Kulüpler Kupası - 0-3
1987-88 Ş. Kulüpler Kupası - 2-0
2001-02 Şampiyonlar Ligi - 1-3
2001-02 Şampiyonlar Ligi - 2-0
2006-07 Şampiyonlar Ligi - 1-2
2006-07 Şampiyonlar Ligi - 0-2

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