Galatasaray - PSV eşleşmesinde önemli detay! Sadece...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ön eleme maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Galatasaray, çalışmalarına yoğunluk verirken, geçmişte yaşanan önemli bir detay ortaya çıktı.

SADECE G.SARAY'A YENİLDİLER

PSV, tarihindeki en önemli başarıyı 1987-88 sezonunda, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak elde etmişti. Daha sonra adı Şampiyonlar Ligi olarak değiştirilen turnuvada, o sezon PSV tek yenilgisini İstanbul'da, Galatasaray'a karşı almıştı.

G.SARAY - PSV EŞLEŞMELERİ

1987-88 Ş. Kulüpler Kupası - 0-3

1987-88 Ş. Kulüpler Kupası - 2-0

2001-02 Şampiyonlar Ligi - 1-3

2001-02 Şampiyonlar Ligi - 2-0

2006-07 Şampiyonlar Ligi - 1-2

2006-07 Şampiyonlar Ligi - 0-2