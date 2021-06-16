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Son dakika transfer haberi: 'dan atağı! ...

Son dakika transfer haberleri... 'de geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu ezeli rakibi 'a kaptıran Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan ismi Arjantinli gazeteci duyurdu. İşte Galatasaray'ın listesindeki sürpriz oyuncu... ( transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:08 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:11
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Frank Fabra atağı! Radamel Falcao...

'de geride bıraktığımız sezonda umduğunu bulamayan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi sol bek...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Frank Fabra atağı! Radamel Falcao...

Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, 'ın gündemindeki ismi duyurdu. Sarı-kırmızılılar, bonservisini almayı düşünmediği Marcelo Saracchi'nin ardından sol bek arayışına girmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Frank Fabra atağı! Radamel Falcao...

Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, 'nun milli takımdan arkadaşı 'yı renklerine bağlamak istiyor. Gazeteci Pavoni, 'ın, Boca Juniors forması giyen oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Frank Fabra atağı! Radamel Falcao...

FRANK FABRA KİMDİR?

'ın kadrosuna katmak istediği Frank Yusty Fabra Palacios, 22 Şubat 1991'de Kolombiya'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki sol bek kariyerine Envigado'da başladı. Sırasıyla Deportivo Cali, Medellin ve Boca Juniors formaları giyen 1.74 cm boyundaki deneyimli futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile de 22 karşılaşmada görev aldı. Fabra'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 2023'ün Aralık ayında sona eriyor.

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