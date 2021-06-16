Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Frank Fabra atağı! Radamel Falcao...

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda umduğunu bulamayan ve yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın öncelikli hedefi sol bek...
Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, Galatasaray'ın gündemindeki ismi duyurdu. Sarı-kırmızılılar, bonservisini almayı düşünmediği Marcelo Saracchi'nin ardından sol bek arayışına girmişti.
Buna göre sarı-kırmızılı kulüp, Radamel Falcao'nun milli takımdan arkadaşı Frank Fabra'yı renklerine bağlamak istiyor. Gazeteci Pavoni, Galatasaray'ın, Boca Juniors forması giyen oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.