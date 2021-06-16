Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Frank Fabra atağı! Radamel Falcao...

FRANK FABRA KİMDİR?

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Frank Yusty Fabra Palacios, 22 Şubat 1991'de Kolombiya'da dünyaya geldi. 30 yaşındaki sol bek kariyerine Envigado'da başladı. Sırasıyla Deportivo Cali, Medellin ve Boca Juniors formaları giyen 1.74 cm boyundaki deneyimli futbolcu, Kolombiya Milli Takımı ile de 22 karşılaşmada görev aldı. Fabra'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 2023'ün Aralık ayında sona eriyor.