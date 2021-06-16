Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren , yeni sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon için iyi bir kadro kurmak isteyen düğmeye bastı. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, gündemine Chiquinho'yu aldı. 15 milyon Euro talep edilen yıldız oyuncu için teklifini yaptı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren için 'den yeni bir iddia geldi. A Bola'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, 'nın orta saha oyuncusu Chiquinho'nun fiyatını sordu. Portekiz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için yüksekten uçarken, 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı idareciler miktarı duyunca satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

Chiquinho'ya ve 'dan birkaç kulübün daha resmi teklif yapmasının beklenildiğini de yazıldı. Orta sahada görev yapan futbolcu, geçen sezon takımıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

GEDSON SAYESİNDE KÖPRÜ KURULDU!

'nın 2 sezon önce 'den 5.25 milyon euro'ya aldığı Chiquinho'nun kulübüyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sürenin uzunluğu sebebiyle oyuncuya kiralamayı hedefleyen , kozunu da kullanacak. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson'un performansı son haftalarda oldukça yükselmiş ve formunu geri kazanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar, Gedson sayesinde iyi ilişkiler kurduğu 'yı Chiquinho transferinde de ikna etmeye çalışacak. Futbola altyapısında başlayan Chiquinho, dışında sadece ekibi 'te çalıştı.

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