Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Portekizli Maestro! Chiquinho'ya teklif yapıldı... (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Portekiz'den yeni bir iddia geldi. A Bola'nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Benfica'nın orta saha oyuncusu Chiquinho'nun fiyatını sordu. Portekiz ekibi, 25 yaşındaki futbolcusu için yüksekten uçarken, 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi. Sarı-kırmızılı idareciler miktarı duyunca satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Chiquinho'ya Dinamo Moskova ve Avrupa'dan birkaç kulübün daha resmi teklif yapmasının beklenildiğini de yazıldı. Orta sahada görev yapan futbolcu, geçen sezon takımıyla çıktığı 27 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı.