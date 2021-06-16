Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BALBUENA
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile sözleşmesi sona eren Balbuena'yı gündemine aldığı öğrenildi. Transferin gelecek yeni yönetimlerden biri tarafından bitirilmesi bekleniyor.
FRANK FABRA
Saracchi ile yollarını ayıran Galatasaray'da sol bek arayışları sürüyor. Galatasaray, Falcao'nun milli takım arkadaşı Frank Fabra'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekip önümüzdeki günlerde teklifini iletecek.