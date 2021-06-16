CHIQUINHO A Bola'da yer alan habere göre Galatasaray, Chiquinho için Benfica'ya fiyat sordu. 15 milyon euro istenilen Chiquinho için pazarlıklar sürüyor. Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.

VEDAT MURIQI İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi için devreye giren ekiplerden biri de Galatasaray... Aslan, Kosovalı golcüyü kiralamak için Lazio ile görüşmelerini sürdürüyor.