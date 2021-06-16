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Son dakika spor haberi: 'den açıklaması! "Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız"

Son dakika spor haberi: . ön eleme turunda temsilcimiz , ekibi ile eşleşti. İşleri Direktörü John eşleşmeyi değerlendirdi. 'nde grup aşamasına kalmayı istediklerini belirten de Jong, "Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 14:05
Son dakika spor haberi: PSV'den Galatasaray açıklaması! "Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız"

'ın . ön eleme turundaki rakibi oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 20 Temmuz Salı veya 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da 'nda olacak ve tur atlayacak takımı belirleyecek. İşleri Direktörü John kulübün resmi sitesinde PSV-Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi. Grup aşamasına geçme hedeflerinin olduğunu belirten de Jong, büyük bir zorlukla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

İşte o sözler...
Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Galatasaray geçen yıl Türkiye ligini ikinci sırada tamamladı. Galatasaray'ın şu anki seviyesinin tam olarak ne olduğunu söylemek elbette hala zor, ancak geçen sezonun sonuçlarından PSV ile birbirine denk olduğu sonucuna varabilirsiniz. 'nde grup aşamasına geçme hedefimiz var ve bu hedefe ulaşmak istiyoruz.

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