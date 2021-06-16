Son dakika spor haberi: PSV'den Galatasaray açıklaması! "Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız"

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 20 Temmuz Salı veya 21 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacak. Rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda olacak ve tur atlayacak takımı belirleyecek. PSV Futbol İşleri Direktörü John de Jong kulübün resmi sitesinde PSV-Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi. Grup aşamasına geçme hedeflerinin olduğunu belirten de Jong, büyük bir zorlukla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

İşte o sözler...

Büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Galatasaray geçen yıl Türkiye ligini ikinci sırada tamamladı. Galatasaray'ın şu anki seviyesinin tam olarak ne olduğunu söylemek elbette hala zor, ancak geçen sezonun sonuçlarından PSV ile birbirine denk olduğu sonucuna varabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına geçme hedefimiz var ve bu hedefe ulaşmak istiyoruz.