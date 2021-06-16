Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşme yenileyen Ömer Bayram konuştu! "Camiamıza teşekkür ediyorum" (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: ile sözleşme yenileyen konuştu! "Camiamıza teşekkür ediyorum" ( haberi)

Son dakika spor haberi: , 'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Ömer Bayram, ’nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. Bayram, "İnşallah önümüzdeki 3 sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer” ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:17 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 23:18
Son dakika spor haberi: Galatasaray ile sözleşme yenileyen Ömer Bayram konuştu! "Camiamıza teşekkür ediyorum" (GS spor haberi)

, 'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

'da güzel günler geçirdiğini belirten Ömer Bayram, "Çok güzel üç sene geçirdim Galatasaray'da. İki kupa kazandım. Hocamız bana güvendi, çok güzel günler geçirdim. Camiamıza tekrar teşekkür etmek istiyorum bana inandıkları ve benimle devam etmek istedikleri için. İnşallah önümüzdeki üç sezon yine kupalarla, güzel günlerle geçer. Herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

'nda eşleştiğimiz 'ı değerlendiren Ömer Bayram, "Aslında çok mutluyum. Ben 'da doğdum, büyüdüm. Ailem, arkadaşlarım öğrenince bana mesaj attı. Onların desteğiyle ve oradaki taraftarımızla birlikte turu geçeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde kamp var. Çok iyi çalışıp Hollanda'da Galatasaray'ın taraftarıyla birlikte gücünü göstermek istiyoruz. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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