Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

Son dakika transfer haberleri | 'dan 4 imza birden! ve 'nun ardından , , ve ile de anlaşıldı

'de yeni sezona yönetiminde hazırlanan , transfer çalışmalarına hız verdi. , daha önce iç transferde ve ile sözleşme uzatmış dış transferde ise ve 'ü kadrosuna katmıştı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde 4 imzayı daha duyurması beklenirken bir isim ise beklemeye alındı. İşte anlaşma detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:28 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:35
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren 'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı ve Fernando ve 'nun ardından ve 'ın da sözleşmesini uzattı. görevde olmamasına rağmen Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, geçtiğimiz sezon 12 maça çıkmış ve 2 asistin altına imza atmıştı.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

'in yanı sıra ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan , Ömer'e 6 milyon TL garanti para ödeyecek. Galatasaray'ın, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile resmi sözleşme imzalandığını kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

, , ve 'ın sözleşmesini uzatan , 'nın da sözleşmesini uzatmak için son görüşmelerini yapıyor. 'un da sözleşmesini uzatacak olan Galatasaray, Hollandalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

Mevcut yönetimi, 'un sözleşme görüşmelerini 19 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin sonrasına bıraktı.

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