Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı ve Fernando Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın da sözleşmesini uzattı. Fatih Terim görevde olmamasına rağmen Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, geçtiğimiz sezon 12 maça çıkmış ve 2 asistin altına imza atmıştı.
Emre Taşdemir'in yanı sıra Ömer Bayram ile de 3 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Ömer'e 6 milyon TL garanti para ödeyecek. Galatasaray'ın, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram ile resmi sözleşme imzalandığını kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Marcao, Muslera, Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın sözleşmesini uzatan Galatasaray, Emre Akbaba'nın da sözleşmesini uzatmak için son görüşmelerini yapıyor. Ryan Donk'un da sözleşmesini uzatacak olan Galatasaray, Hollandalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.