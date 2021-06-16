Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'dan 4 imza birden! Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Ryan Donk ve Emre Akbaba ile de anlaşıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da mevcut yönetim iki hamle daha yaptı ve Fernando Muslera ve Marcao'nun ardından Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'ın da sözleşmesini uzattı. Fatih Terim görevde olmamasına rağmen Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Emre Taşdemir, geçtiğimiz sezon 12 maça çıkmış ve 2 asistin altına imza atmıştı.