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Son dakika GS transfer haberleri | 'a şok yanıtı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , yeni yabancı kuralına göre hareket ediyor. Bu doğrultuda ve gibi isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar, 'da forma giyen 'i de gündemine aldı. İtalyan basınına göre Verona Mert için kapıyı 7 milyon euro'dan açtı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:06
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'a şok Mert Çetin yanıtı!

'de önümüzdeki sezondan itibaren hayata geçecek olan yeni yabancı sınırı doğrultusunda yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen 'ın, kariyerini takımlarından Verona'da sürdüren milli futbolcu 'i transfer etmek istediği öne sürüldü. İtalyan basınına göre Verona Mert için kapıyı 7 milyon euro'dan açtı.

'da yer alan ve Goal'ün derlediği haberde Galatasaray yönetiminin İtalyan ekibinden indirim talep ettiği ve tarafların önümüzdeki günlerde bu konuyu masaya yatırmak için bir araya geleceği belirtildi. 'ya ilk olarak formasıyla adım atan Mert Çetin, geçtiğimiz sezon transferinde takasta kullanılmıştı.

SERİE A'DA FAZLA SÜRE BULAMADI

Verona'daki ilk sezonunda istediği kadar forma şansı bulamayan ve dördü ilk 11'de olma üzere altı maçta forma giyen Mert de iki yıllık bir aranın ardından yeniden 'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. 24 yaşındaki futbolcu 2019-2020 sezonu başında 'nden Roma'ya 3 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Serie A'daki ilk sezonunda Roma formasıyla altı maçta şans bulan Mert, yönetiminde 'da davet edilmiş ancak Türkiye'nin sahip olduğu geniş stoper rotasyonunun da etkisiyle kadrosunda kendisine yer bulamamıştı.

Mert transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın bu sezon 'ün ardından yapacağı ikinci yerli stoper takviyesi olacak.

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