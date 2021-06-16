Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PSV Eindhoven!

Son dakika GS haberleri | 'ın rakibi Eindhoven!

Spor Toto 'i şampiyon 'ın ardında averajla ikinci sırada tamamlayan , ülkemizi 'nde temsil edecek. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Aslan'ın rakibi belli oldu. Temsilcimiz 2. ön eleme turunda 'nın Eindhoven takımıyla eşleşti. Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:32 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:45
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PSV Eindhoven!

'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla 'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan , UEFA 'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, 'nin kentinde TSİ 13.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.

Temsilcimiz 2. ön eleme turunda 'nın Eindhoven takımıyla eşleşti. Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY'DAN PSV PAYLAŞIMI!

Temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

PSV'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ!

Hollanda ekibi Galatasaray eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. PSV, paylaşımında Türkçe ifadelere de yer verdi.


Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez . ön eleme turundan yoluna devam edecek.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

ŞAMPİYONLAR YOLU

GNK Dinamo / Valur - Omonia
Slovan Bratislava / Shamrock Rovers - Young Boys
Olympiakos - Dinamo Tiflis / Neftçi

LİG YOLU

Rapid Wien -
- Midtjylland
PSV - GALATASARAY

DAHA ÖNCE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELİNDİ!

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

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