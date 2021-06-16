Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PSV Eindhoven!

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.
Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti. Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY'DAN PSV PAYLAŞIMI!
Temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz PSV Eindhoven oldu.— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 16, 2021
📆 İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak. pic.twitter.com/pPpD358QpS
PSV'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ!
Hollanda ekibi Galatasaray eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. PSV, paylaşımında Türkçe ifadelere de yer verdi.
🇹🇷 @GalatasaraySK it is! ✓— PSV (@PSV) June 16, 2021
Happy with the draw?
Görüşmek üzere!#UCL pic.twitter.com/ZXTMWNuyC1
Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
ŞAMPİYONLAR YOLU
GNK Dinamo / Valur - Omonia
Slovan Bratislava / Shamrock Rovers - Young Boys
Olympiakos - Dinamo Tiflis / Neftçi
LİG YOLU
Rapid Wien - Sparta Prag
Celtic - Midtjylland
PSV - GALATASARAY
DAHA ÖNCE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELİNDİ!
Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.