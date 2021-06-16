Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PSV Eindhoven!

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.

Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti. Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY'DAN PSV PAYLAŞIMI!

Temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz PSV Eindhoven oldu.



📆 İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak. pic.twitter.com/pPpD358QpS — Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 16, 2021

PSV'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ!

Hollanda ekibi Galatasaray eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. PSV, paylaşımında Türkçe ifadelere de yer verdi.



Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

ŞAMPİYONLAR YOLU

GNK Dinamo / Valur - Omonia

Slovan Bratislava / Shamrock Rovers - Young Boys

Olympiakos - Dinamo Tiflis / Neftçi

LİG YOLU

Rapid Wien - Sparta Prag

Celtic - Midtjylland

PSV - GALATASARAY

DAHA ÖNCE 7 KEZ KARŞI KARŞIYA GELİNDİ!

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.