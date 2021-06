Son dakika GS haberleri | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi PSV Eindhoven!

Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için mücadele edecek. Avrupa'nın bir numaralı kupasına 2. ön eleme turundan dahil olacak sarı-kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 13.00'te başlayan kura çekimiyle belli oldu.

Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşti. Hollanda'da oynanacak ilk maç 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY'DAN PSV PAYLAŞIMI!

Temsilcimiz Galatasaray, eşleşmenin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

PSV'DEN DE PAYLAŞIM GELDİ!

Hollanda ekibi Galatasaray eşleşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. PSV, paylaşımında Türkçe ifadelere de yer verdi.

🇹🇷 @GalatasaraySK it is! ✓

Happy with the draw?



Görüşmek üzere!#UCL pic.twitter.com/ZXTMWNuyC1