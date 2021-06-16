Galatasaraylı Ryan Babel'den PSV eşleşmesi sonrası açıklama!

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven eşleşmesini değerlendirdi. İşte Babel'in sözleri...

SEZON HAZIRLIKLARI

"Yeni bir hocamız olacak ya da mevcut hocamızla devam edeceğiz ancak bizim bir takım inşa etmemiz lazım. Bunun için de birkaç haftamız var. Önümüzdeki haftalarda önemli bir maçımız var, buna iyi hazırlanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor."

PSV İYİ BİR TAKIM

"PSV iyi bir takım, hep kupalar için mücadele eden bir takım. Bizim için zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Geçen seneye göre değişiklikler oldu, hocaları değişti. Farklı bir mentalitede olacaklar. Genç oyuncuları fazla, oynamak isteyeceklerdir. Bizim de iyi hazırlanmamız gerekiyor."