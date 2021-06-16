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yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 17:43
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

, -2022 sezonu öncesindeki hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapıldı. Sezon sonu itibarıyla kamplarına katılan, izinli olan ve tedavileri süren oyuncular idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon çalışmalarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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