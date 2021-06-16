Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den mesaj! "Onur duydum"

Galatasaray'ın Cumartesi günü yapılacak kongresinde koltuğunu devredecek olan Başkan Mustafa Cengiz, son kez GS TV'de açıklamalarda bulundu. Dünya çapında büyük bir camianın başında görev yaptığını belirten Cengiz, "Aklınıza ne geliyorsa Galatasaray Türkiye birincisi... Dünyada da ilk 4, 5'te. Çok büyük bir mevkii... Galatasaray bana şeref verdi, onur verdi. Her zaman kalbim Galatasaray'la olacak" dedi. Basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

TERİM DE İMZALAMADI

Fatih Terim: Bana 'Düşmanım' dedikten sonra ben bir daha onunla çalışmam. Hocasız olmamızı doğru bulmuyorum ancak yeni hoca kararını yeni yönetime bıraktım. Ben 1 Haziran'a kadar bekledim. Sözleşmesini feshetmedim. Fatih Terim de opsiyonu imzalamadı. O da haysiyetli bir davranışta bulundu. Teşekkür ederim.

FEDERASYON DİK DURDU

TFF: TFF'den en çok ceza yiyen benim. 'Pısırık, beceriksiz. Yağ çekiyorsun' diye yazıyorlar. Gerektiğinde eleştirdim. Ama bazı konularda dik duruşlar gösterdiler. Bunu ben biliyorum ve bunları söyleyemem.

Oğulcan: UÇK, Oğulcan'ın transferi nedeniyle 1.2 milyon TL ceza verildi. Oğulcan da 'Ceza gelirse ben öderim' diye taahhüt vermişti. 'Maç başına kestik' dediler ama değil.. Kayseri'nin alacağını hala ödememişler. Tahkim onaylayınca, mahkemeye başvurduk.

FALCAO'DAN PİŞMANIM

Falcao: Pişman oldum. Bizi üzen transfer Falcao; açık ve net. En tartışılan transfer! Daha 'F' harfi ortada yoktu, menajerler iyi çalıştı sosyal medyada... Zaten sosyal medyada menajer savaşları var. Helal olsun. Falcao transferi şimdi önüme gelse, daha sıkı pazarlık ederim.

BİLLONG ARAŞTIRILSIN

Beşiktaş: Billong olayı çıktı. Biz delillerle birlikte TFF'ye başvurduk. Bu 'aydınlatılmazsa uluslararası arenada takibini sürdüreceğimizi' belirttik. Keşke teşvik ve primin şike sayılması kaldırılmasaydı. Ben 'bir şey yaptınız' demiyorum. Ama kuşkularımız var. Bunu lütfen aklayın.

REZİL OLABİLİRDİ

Seçim: Değerli başkan adayları; Galatasaray için elin taşın altına koyuyorsunuz. Yarın birçok imzayı atarak aile risklerini de göreceksiniz. Birbiriniz aleyhinde Galatasaray'a zarar verecek söylemlerde bulunmayın. Bir aday, '(Yönetime) Teşekkür edecek bir şey bulamadım' diyor. Bana ne yazdığını biliyorum. Senin rezil olmanı istemem. Kimseye düşman değilim.

HATIRLATMA YAPTIM



Futbolcular: Ben futbolculara 'haysiyetsiz ve şerefsiz' demedim. Ben 'bunu hatırlayın' dedim. Hele ki teknik heyetime 'asla' demedim, demem. Futbolculara bozuldum, son maçta. Bazı oyuncuların oyunu, sahaya kendi vermemesi çok ağrıma gitti. Bunda sızlanacak ne var. 'Şerefli ve haysiyetli insanlar olduğu için bunu bilin' dedim. Tam tersine onları onore ettim.

İbra: Biz açık ve şeffafız. Bir kuruşu bile titizlikle izliyoruz. Tarihin en iyi denetleme kurulu bizde. Ama bizi 'denetlemediler' diye kongrede ibra etmediler. Çok büyük yara aldı kulüp... Bilinçli ibrasızlık verenlere çok üzüldüm. Daha sonra ibrasızlık lav edildi. Başkanlığa aday olmamamın tek nedeni sağlık. Birbirimizi kırarken, eleştirirken lütfen cam kulede oturduğumuzu unutmayalım.

MUSLERA YANLIŞ YAPTI

Belhanda: Belhanda'yı gönderdiğimiz için asla pişman değilim. Belhanda ve Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayabilirim. Bu bizi üzdü. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera indirim yaptı. Muslera'nın da açıklama yapmasından rahatsız oldum. Sen futbolcusun.