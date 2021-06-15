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Son dakika haberleri | Başkan Adayı 'dan yanıtı!

19 Haziran'da yeni başkanını seçecek olan 'da adaylardan , katıldığı bir programda ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. Şardan, 'devam edecek misiniz?' şeklindeki soruya, "Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 12:37 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 12:57
Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan'dan Fatih Terim yanıtı!

, 'de katıldığı programda 'le devam edip etmeme konusuna değinen , "Bu durumun seçim malzemesi haline gelmesini istemeyiz. Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz. Tabii ki her alternatifi de masaya yatıracağız. Sonuç olarak kiminle nasıl devam edileceğine başkan ve yönetim karar verir" dedi.

Sportif Direktör pozisyonu ile ilgili ''da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi. Şardan, böylece seçilmesi halinde Galatasaray'da futbol şubesinden sorumlu bir sportif direktörün görev yapacağını da resmen açıklamış oldu.

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