Son dakika GS haberleri | Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan'dan Fatih Terim yanıtı!

Yiğit Şardan, NTV'de katıldığı programda Fatih Terim'le devam edip etmeme konusuna değinen , "Bu durumun seçim malzemesi haline gelmesini istemeyiz. Mazbatayı elimize almadan 'devam' ya da 'bitti' demek doğru olmaz. Tabii ki her alternatifi de masaya yatıracağız. Sonuç olarak kiminle nasıl devam edileceğine başkan ve yönetim karar verir" dedi.

Sportif Direktör pozisyonu ile ilgili 'Galatasaray'da Sportif Direktör görecek miyiz?' şeklinde sorulan soruya da cevap veren Şardan, "Evet" yanıtını verdi. Şardan, böylece seçilmesi halinde Galatasaray'da futbol şubesinden sorumlu bir sportif direktörün görev yapacağını da resmen açıklamış oldu.