Oğulcan sürprizi

Galatasaray'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi. Standard Liege'in başına sportif direktör olarak geçen sarı-kırmızılılarda da bir süre futbol oynayan Mbo Mpenza'nın, Oğulcan için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi.
Galatasaray'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi. Standard Liege'in başına sportif direktör olarak geçen sarı-kırmızılılarda da bir süre futbol oynayan Mbo Mpenza'nın, Oğulcan için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Mpenza'nın nasıl bir teklif sunduğu hakkında bilgi verilmezken seçim sonrası görüşmelerin derinleştirileceği ifade edildi.