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Oğulcan sürprizi

'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi. 'in başına sportif direktör olarak geçen sarı-kırmızılılarda da bir süre futbol oynayan 'nın, Oğulcan için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Oğulcan sürprizi
'a hiç beklemediği bir yerden teklif geldi. 'in başına sportif direktör olarak geçen sarı-kırmızılılarda da bir süre futbol oynayan 'nın, Oğulcan için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi. Mpenza'nın nasıl bir teklif sunduğu hakkında bilgi verilmezken seçim sonrası görüşmelerin derinleştirileceği ifade edildi.
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