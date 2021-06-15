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Kapsamlı bir toplantı yaptık

Yeni başkanın belli olmasından sonra 'da transfer görüşmeleri hız kazanacak…Ancak hali hazırda aday olan isimler pek çok teknik adam ve oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Hangi adayın görüştüğü belli olmasa da 'la sözleşmesi biten Balbuena'ya bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Kapsamlı bir toplantı yaptık
Yeni başkanın belli olmasından sonra 'da transfer görüşmeleri hız kazanacak…Ancak hali hazırda aday olan isimler pek çok teknik adam ve oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Hangi adayın görüştüğü belli olmasa da 'la sözleşmesi biten Balbuena'ya bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Paraguaylı stoperin menajeri , verdiği röportajda, "Birçok teklif alıyoruz. Galatasaray ile kapsamlı bir sözleşme görüşmesi üzerinde çalışıyoruz. Çünkü oyuncumun önceliği Avrupa" dedi.
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