Kapsamlı bir toplantı yaptık

Yeni başkanın belli olmasından sonra Galatasaray'da transfer görüşmeleri hız kazanacak…Ancak hali hazırda aday olan isimler pek çok teknik adam ve oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Hangi adayın görüştüğü belli olmasa da West Ham'la sözleşmesi biten Balbuena'ya bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.
Yeni başkanın belli olmasından sonra Galatasaray'da transfer görüşmeleri hız kazanacak…Ancak hali hazırda aday olan isimler pek çok teknik adam ve oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Hangi adayın görüştüğü belli olmasa da West Ham'la sözleşmesi biten Balbuena'ya bir teklif yapıldığı ortaya çıktı. Paraguaylı stoperin menajeri Renato Bittar, verdiği röportajda, "Birçok teklif alıyoruz. Galatasaray ile kapsamlı bir sözleşme görüşmesi üzerinde çalışıyoruz. Çünkü oyuncumun önceliği Avrupa" dedi.