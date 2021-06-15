Devlet olmasa iflas etmiştik

Başkan adayı İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın sıkıntılar içerisinde olduğunu, soruları çözmek için aday olduğunu söyledi. Özdemir, "Galatasaray sosyal açıdan kaosun içinde. Herkes birbirine hoş olmayan açıdan bakıyor. Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler nedeniyle... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı" dedi.
DEVAM EDECEĞİZ
İbrahim Özdemir, Fatih Terim'le ilgili, "Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak devam edeceğiz. Olmazsa taraftarı heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor" diye konuştu.