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Devlet olmasa iflas etmiştik

Başkan adayı , 'ın sıkıntılar içerisinde olduğunu, soruları çözmek için aday olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Devlet olmasa iflas etmiştik
Başkan adayı , 'ın sıkıntılar içerisinde olduğunu, soruları çözmek için aday olduğunu söyledi. Özdemir, "Galatasaray sosyal açıdan kaosun içinde. Herkes birbirine hoş olmayan açıdan bakıyor. Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler nedeniyle... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı" dedi.

DEVAM EDECEĞİZ

İbrahim Özdemir, 'le ilgili, "Eğer sorduğumuz soruya olumlu ya da net bir cevap alırsak devam edeceğiz. Olmazsa taraftarı heyecanlandıracak isimler portföyümüzde duruyor" diye konuştu.
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