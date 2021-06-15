Haberler Galatasaray Belhanda avukatı aracılığıyla Galatasaray Başkanı Cengiz'e yanıt verdi

avukatı aracılığıyla Başkanı Cengiz'e yanıt verdi

'la olan sözleşmesi feshedilen , 'in sözlerine avukatı aracılığıyla cevap verdi. Avukat Normand, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için 'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 21:07
Belhanda avukatı aracılığıyla Galatasaray Başkanı Cengiz'e yanıt verdi

'ın Süper Lig 2020-21 sezonunun ikinci yarısında sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu 'nın avukatı Normand, müvekkilinin, maaşlarının ödenmesi için pandemi döneminde 'ya başvurmadığını, sözleşmenin tek taraflı feshi sonrası dava açtıklarını belirtti.

Normand, Başkanı 'in hakkındaki sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilim, kulübün mali açıdan zorlandığı pandemi döneminde maaşlarının ödenmesi için FIFA'ya herhangi bir başvuruda bulunmadığının bilinmesini istiyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Bu süreçte maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelere rağmen oyuncu, eski kulübüyle her zaman dostane bir çözüm yolu aramıştır. Maaşında indirime gidilmiştir. Fakat Galatasaray'ın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sonrası oyuncu, sözleşmenin ihlal sebebine itiraz etmek ve alacaklarının ödenmesi için FIFA'da dava açmaya karar vermiştir." denildi.

'de yayımlanan "" programında basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayan Mustafa Cengiz, "Belhanda'yı gönderdiğim için asla pişman değilim. Belhanda ve bizi FIFA'ya verdi. Üç kişi yapılandırmadaki yüzde 15'i kabul etmedi. Bizi tehdit etti. Bu bizi üzüyor. Eleştirdiğimiz bile indirim yaptı, en başta yaptı. Belhanda'nın son açıklaması bardağı taşıran son damla oldu." açıklamasında bulunmuştu.

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