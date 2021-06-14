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Yunan basını 'daki krizi yazdı! " 'yu istedi ama..."

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarla sözleşmesini yenilemeyen 'in, mevcut başkan Mustafa ve yönetiminden için talepte bulunduğu ortaya çıktı. Şu sıralar 'ın ile temas halinde olan Onyekuru'nun bonservisinin alınması için Fatih Terim'in yönetime talepte bulunduğu ancak bu talebin karşılık görmediği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 12:34
Yunan basını Galatasaray'daki krizi yazdı! "Fatih Terim Onyekuru'yu istedi ama..."

'da başkanlık seçimleri için büyük heyecan yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam etmişti. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı ve ile sözleşme imzalamıştı.

Bununla beraber Cimbom, 2 kez kiraladığı konusunda da kararını vermiş ve 'nun belirlediği 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.

Yunan basınında konu ile ilgili yazılan haberde, sürpriz bir gerçek okuyuculara aktarıldı. Şu sıralar ile transfer görüşmelerinde bulunan Onyekuru için 'in yönetime 'alınsın' raporu verdiği ortaya çıktı.

YÖNETİM TALEBİ REDDETTİ
Bu isteğe karşın Galatasaray yönetiminin yıldız isim için Monaco'ya herhangi bir teklif yapmadığı ve bu sebeple Terim'in, yönetime oldukça tepkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan Onyekuru ve Olympiakos görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi.

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