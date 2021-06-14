Yunan basını Galatasaray'daki krizi yazdı! "Fatih Terim Onyekuru'yu istedi ama..."

Galatasaray'da başkanlık seçimleri için büyük heyecan yaşanırken, bir yandan da transfer çalışmaları devam etmişti. Sarı kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile sözleşme imzalamıştı.

Bununla beraber Cimbom, 2 kez kiraladığı Onyekuru konusunda da kararını vermiş ve Monaco'nun belirlediği 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştı.

Yunan basınında konu ile ilgili yazılan haberde, sürpriz bir gerçek okuyuculara aktarıldı. Şu sıralar Olympiakos ile transfer görüşmelerinde bulunan Onyekuru için Fatih Terim'in yönetime 'alınsın' raporu verdiği ortaya çıktı.

YÖNETİM TALEBİ REDDETTİ

Bu isteğe karşın Galatasaray yönetiminin yıldız isim için Monaco'ya herhangi bir teklif yapmadığı ve bu sebeple Terim'in, yönetime oldukça tepkili olduğu kaydedildi.

Öte yandan Onyekuru ve Olympiakos görüşmelerinin devam ettiği ifade edildi.



