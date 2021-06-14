Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika transfer haberleri: 'dan bombası! Görüşmeler başlıyor

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden 'da gözler mevkisine çevrildi. 'in kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma doğrudan katkı verecek bir ismi kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, 'nın bir başka yıldızının peşine düştü. Cimbom'un bu tranferde resmi görüşmelere başlayacağı kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 16:10
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

mevkisine transfer yapmak için görüşmelerini sürdüren için Portekiz'den gündem yaratan bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, 'nın oyuncusu için girişimlerde bulundu. 'ın henüz ilgi seviyesinde olduğu belirtilen görüşmesinin, önümüzdeki günlerde resmi teklif olarak tekrar gerçekleşebileceği de kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

Öte yandan ile birlikte Rusya'dan Dinamo Moskova'nın da oyuncunun transferi için istekli olduğu belirtildi. 'nın oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak kiralama modelinin de devreye girebileceği bilgisi paylaşıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

'nın 2019'da 5,25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Portekizli oyuncusu, Portekiz ekibinde 65 maça çıktı ve 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA