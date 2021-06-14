Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

Orta saha mevkisine transfer yapmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Portekiz'den gündem yaratan bir iddia geldi.
Orta saha mevkisine transfer yapmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Portekiz'den gündem yaratan bir iddia geldi.
A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Benfica'nın orta saha oyuncusu Chiquinho için girişimlerde bulundu. Galatasaray'ın henüz ilgi seviyesinde olduğu belirtilen görüşmesinin, önümüzdeki günlerde resmi teklif olarak tekrar gerçekleşebileceği de kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray ile birlikte Rusya'dan Dinamo Moskova'nın da oyuncunun transferi için istekli olduğu belirtildi. Benfica'nın oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak kiralama modelinin de devreye girebileceği bilgisi paylaşıldı.