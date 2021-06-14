Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Chiquinho bombası! Görüşmeler başlıyor

Orta saha mevkisine transfer yapmak için görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Portekiz'den gündem yaratan bir iddia geldi.

A Bola'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Benfica'nın orta saha oyuncusu Chiquinho için girişimlerde bulundu. Galatasaray'ın henüz ilgi seviyesinde olduğu belirtilen görüşmesinin, önümüzdeki günlerde resmi teklif olarak tekrar gerçekleşebileceği de kaydedildi.