Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Al Musrati ve Ben Romdhane

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray , transfer çalışmalarında hız kesmiyor. 19 Haziran'daki seçime karşılık kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar boşalan orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.

Başkanın belirlenmesi sonrasında bombaları patlaması beklenen sarı-kırmızılıların Braga 'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati 'yi istediği ifade edildi. Abola'nın iddiasına göre; Benfica'nın da listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için Galatasaray 'ın fiyat sorduğu belirtildi.

5 MİLYON EURO VERECEK

Bununla birlikte bir iddia da Tunus'tan geldi. Galatasaray'ın Ben Romdhane için harekete geçtiği bildirildi. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Romdhane için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Esperance'nin resmi teklif beklediği de ifade edildi.