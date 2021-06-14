Haberler Galatasaray Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Al Musrati ve Ben Romdhane

Son dakika transfer haberleri | 'da orta sahaya iki aday! ve

'ın adı transferde yeni isimlerle anılmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin, ’dan ve ’da forma giyen ’yle ciddi bir şekilde ilgilendiği ifade edildi. İşte son dakika transfer haberlerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Al Musrati ve Ben Romdhane

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen , transfer çalışmalarında hız kesmiyor. 19 Haziran'daki seçime karşılık kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar boşalan orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Al Musrati ve Ben Romdhane

BRAGA'DAN FİYAT İSTEDİ

Başkanın belirlenmesi sonrasında bombaları patlaması beklenen sarı-kırmızılıların 'dan Libyalı Ali Muhammet 'yi istediği ifade edildi. Abola'nın iddiasına göre; Benfica'nın da listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için 'ın fiyat sorduğu belirtildi.

Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Al Musrati ve Ben Romdhane

5 MİLYON EURO VERECEK

Bununla birlikte bir iddia da Tunus'tan geldi. 'ın için harekete geçtiği bildirildi. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Romdhane için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. 'nin resmi teklif beklediği de ifade edildi.

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