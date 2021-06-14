Son dakika GS transfer haberleri | Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Al Musrati ve Ben Romdhane

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. 19 Haziran'daki seçime karşılık kadrosuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan sarı-kırmızılılar boşalan orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı.
BRAGA'DAN FİYAT İSTEDİ
Başkanın belirlenmesi sonrasında bombaları patlaması beklenen sarı-kırmızılıların Braga'dan Libyalı Ali Muhammet Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Abola'nın iddiasına göre; Benfica'nın da listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın fiyat sorduğu belirtildi.
5 MİLYON EURO VERECEK
Bununla birlikte bir iddia da Tunus'tan geldi. Galatasaray'ın Ben Romdhane için harekete geçtiği bildirildi. Tunus basınından La Presse'te yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Romdhane için 5 milyon euro'yu gözden çıkardı. Esperance'nin resmi teklif beklediği de ifade edildi.