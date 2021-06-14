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Onyekuru'nun sevgisi bir başka

’la kiralık anlaşması sona eren Onyekuru’nun aklı yine sarı kırmızılı takımda... Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, ile hemen temas kurdu. Sportif direktör ’le görüşen , 19 Haziran’daki seçime gidecek Galatasaray’ın beklenmesi ricasında bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Onyekuru'nun Galatasaray sevgisi bir başka
'la kiralık anlaşması sona eren Onyekuru'nun aklı yine sarıkırmızılı takımda... Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, ile hemen temas kurdu. Sportif direktör 'le görüşen , 19 Haziran'daki seçime gidecek Galatasaray'ın beklenmesi ricasında bulundu.
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