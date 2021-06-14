Onyekuru'nun Galatasaray sevgisi bir başka

Galatasaray’la kiralık anlaşması sona eren Onyekuru’nun aklı yine sarı kırmızılı takımda... Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, Monaco ile hemen temas kurdu. Sportif direktör Paul Micthell’le görüşen Henry Onyekuru, 19 Haziran’daki seçime gidecek Galatasaray’ın beklenmesi ricasında bulundu.
Galatasaray'la kiralık anlaşması sona eren Onyekuru'nun aklı yine sarıkırmızılı takımda... Yönetimin, satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nijeryalı yıldız, Monaco ile hemen temas kurdu. Sportif direktör Paul Micthell'le görüşen Henry Onyekuru, 19 Haziran'daki seçime gidecek Galatasaray'ın beklenmesi ricasında bulundu.