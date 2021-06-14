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Adaylar kol kola

Galatasaray’ın 19 Haziran’da yapılacak seçim için son haftaya girilirken adaylar bir araya geldi. , , Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, Galatasaraylılar Derneği’nin Youtube’taki canlı yayına katılırken Yiğit Şardan ise yer almadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 06:50
Adaylar kol kola

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak seçim için son haftaya girilirken adaylar bir araya geldi. , , Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, Galatasaraylılar Derneği'nin Youtube'taki canlı yayına katılırken Yiğit Şardan ise yer almadı.

İşte açıklamalarından satırbaşları:

ÖZTÜRK: Galatasaray kredilerle yönetilir duruma geldi. Hedef borcu yok etmek.

ÖZDEMIR: Biz Galatasaray'a kurtuluş reçetesi olarak geldik. Ben hep barış dilini kullandım, kullanacağım.

HAMAMCIOĞLU: Galatasaray'ı gerçekçi projelerle, ayakları yere basan ekibimizle yukarı taşıyacağız.

ELMAS: Her Galatasaraylının görüşlerini alarak Galatasaray'ı yöneteceğiz. Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.

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