Adaylar kol kola

Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak seçim için son haftaya girilirken adaylar bir araya geldi. Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas, Galatasaraylılar Derneği'nin Youtube'taki canlı yayına katılırken Yiğit Şardan ise yer almadı.

İşte açıklamalarından satırbaşları:

ÖZTÜRK: Galatasaray kredilerle yönetilir duruma geldi. Hedef borcu yok etmek.

ÖZDEMIR: Biz Galatasaray'a kurtuluş reçetesi olarak geldik. Ben hep barış dilini kullandım, kullanacağım.

HAMAMCIOĞLU: Galatasaray'ı gerçekçi projelerle, ayakları yere basan ekibimizle yukarı taşıyacağız.

ELMAS: Her Galatasaraylının görüşlerini alarak Galatasaray'ı yöneteceğiz. Kutuplaşmaya izin vermeyeceğiz.