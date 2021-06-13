Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat...

Son dakika spor haberleri: İşte 'ın transfer gündemindeki isimler! , Romdhane, ...

Son dakika haberleri... yönetiminde sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni başkan, teknik direktör gibi konular belirsizliğini korurken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer listesine yeni isimler de eklendi. , Romdhane, gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 15:01
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

ALEX MORENO

ve 'ü kadrosuna katan 'da sıra 'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. , Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, 'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

JEFFERSON LERMA

'ın geçtiğimiz sezon da ilgilendiği , kulübüne rest çekti. Yıldız futbolcu Galatasaray'dan gelen teklifin değerlendirilmesini istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

RYAN BERTRAND

'da Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yollar ayrıldı. Sol beke en az 2 futbolcu transfer edecek olan Aslan, Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak , opsiyonunu kullamayacağı Etebo yerine Fiorentina forması giyen 'ı transfer etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

ARNAUD NORDIN

Saint-Etienne ile sözleşme uzatma görüşmeleri yapan Arnaud Nordin için ve Fenerbahçe'nin deverede olduğu iddiası futbolcunun yakın çevresi tarafından yalanlandı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Tunus basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Ben Romdhane için devreye girmişti. Yapılan teklifi duyuran Tunus basını, Galatasaray'ın futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığını yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

HIDEMASA MORITA

Orta saha arayan , Japon ön libero için devreye girdi. Futbolcu için menajerler aracılığı ile görüşmeler yapılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Hidemasa Morita, Mohamed Ali Ben Romdhane, Sofyan Amrabat... | GS haberleri

FERNANDINHO

Bir süredir 'ın gündeminde yer alan Fernandinho için sarı kırmızılı ekibin 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Fernandinho geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 35 maça çıktı.

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