RYAN BERTRAND

Galatasaray'da Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile yollar ayrıldı. Sol beke en az 2 futbolcu transfer edecek olan Aslan, Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.