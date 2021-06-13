Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
ALEX MORENO
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray'da sıra Alex Moreno'ya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son pürüzleri giderirken, futbolcunun önümüzdeki hafta imza atması bekleniyor.
MARTIN ERLIC
Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Martin Erlic, Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alıyor. Luyindama'nın satılma ihtimali, Ryan Donk'un sözleşmesinin bitmesi gibi sebepler, sarı kırmızılı ekibi stoper transferi için harekete geçirdi.