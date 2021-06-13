"Fenerbahçe’ye yenilmedik"

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Divan Kurulu Toplantısı’nda bir veda konuşması yaptı. 2018 yılının ocak ayında devraldıkları bayrağı devretme günlerinin geldiğini belirten Günay, “Vedalar zor. Bizim için duygusal bir süreç yaşıyoruz. Galatasaray’a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onuru, gurur ve şerefini yaşıyoruz” dedi.
Özverili şekilde çalıştıklarını kaydeden Günay, "Daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belki hatırlayacağımız en önemli şey şu olacak: Bizim dönemimizde hiç Fenerbahçe yenilgisi görmedik. Bu bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz" diye konuştu.