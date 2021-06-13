Haberler Galatasaray "Fenerbahçe’ye yenilmedik"

"’ye yenilmedik"

Başkan Yardımcısı , Divan Kurulu Toplantısı’nda bir veda konuşması yaptı. 2018 yılının ocak ayında devraldıkları bayrağı devretme günlerinin geldiğini belirten Günay, “Vedalar zor. Bizim için duygusal bir süreç yaşıyoruz. Galatasaray’a veda etmiyoruz, büyük hizmet etmenin onuru, gurur ve şerefini yaşıyoruz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
"Fenerbahçe’ye yenilmedik"
Özverili şekilde çalıştıklarını kaydeden Günay, "Daha iyi bir Galatasaray'ı devretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belki hatırlayacağımız en önemli şey şu olacak: Bizim dönemimizde hiç yenilgisi görmedik. Bu bizim için en büyük mutluluk. Hatta son iki maçı galip gelmenin de büyük mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz" diye konuştu.
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