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Rodriguez'i çalıştıracak!

’yi Real Madrid’e uğurlayan Everton’ın hoca arayışları devam ederken ’in de adaylar arasında olduğu ifade edilmişti. Şu an boşta olan tecrübeli hocanın, Everton Futbol Direktörü Marcel Brands’la görüştüğü belirtilirken bu iddia Türkiye kadar Kolombiya’da da ses getirdi. Gol Caracol, “Fatih Terim, Falcao’nun hocası olmaktan; James Rodriguez ve Yerry Mina’yı çalıştırmaya Everton’a gidiyor” başlıklı bir haber yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 06:50
Fatih Terim Rodriguez'i çalıştıracak!
'yi Real Madrid'e uğurlayan Everton'ın hoca arayışları devam ederken 'in de adaylar arasında olduğu ifade edilmişti. Şu an boşta olan tecrübeli hocanın, Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'la görüştüğü belirtilirken bu iddia Türkiye kadar Kolombiya'da da ses getirdi. Gol Caracol, "Fatih Terim, Falcao'nun hocası olmaktan; James Rodriguez ve Yerry Mina'yı çalıştırmaya Everton'a gidiyor" başlıklı bir haber yapıldı.
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