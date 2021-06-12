Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ryan Porteous hamlesi! İşte yapılacak teklif
Başkanlık seçimine odaklanan Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Marcao'nun yanına ise gücenilir bir stoper istiyor. Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Galatasaray, İskoç futbolcu Ryan Porteous'u gündemine aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 09:28