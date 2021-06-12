Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak Ryan Bertrand'ı listesine aldığı iddia edildi.
Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki İngiliz yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.
Ryan Dominic Bertrand bu sezon 29 lig maçında forma giyerken 1 asistle oynadı.
Galatasaray'da sol bek için Alex Moreno, Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski'nin de isimleri geçiyor.