Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'dan sol bek hamlesi! yıldız... ( haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 2. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sol bek için arayışlarını sürüren , boşta olan yıldız 'ı listesine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 16:29
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Sol bek transferi için arayışlarını sürdüren 'da hareketlilik sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların B planı olarak 'ı listesine aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Southampton ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki yıldızla birçok Premier Lig takımı ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

Ryan Dominic Bertrand bu sezon 29 lig maçında forma giyerken 1 asistle oynadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan sol bek hamlesi! İngiliz yıldız... (GS spor haberi)

'da sol bek için Alex Moreno, Patrick van Aanholt ve Ezgjan Alioski'nin de isimleri geçiyor.

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