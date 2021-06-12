Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

Son dakika transfer haberi: 'dan flaş kararı!

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu averaj ile 'a kaptıran Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. ve ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda girişimler sıklaştırıldı. K,ralık sözleşmesi sona eren ve birçok takımın transfer listesinde olan için ise karar verildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 11:06
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

'da son 3 sezondur büyük bir kiralalık sarmalına dönüşen konusu yine netlik kazanmadı. Geride kalan sezonun ortasında Monaco'dan yine kiralanan fakat bu defa 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma maddesi de sözleşmesine eklenen Nijeryalı futbolcunun opsiyonu kullanılmadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

Bu bedelle yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için son tarih 11 Haziran'dı ancak işlem gerçekleşmedi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

HANEDAR'A DİREKTİF VERİLDİ

Transfer operasyonları ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar önderliğinde devam ederken Albayrak, yaklaşık 40 milyon Lira'yı bulan Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu yeni gelecek yönetimin onayı olmadan gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

Bu doğrultuda Şükrü Hanedar'a direktif verilirken Monaco'dan da 15 gün süre istendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

14 MAÇ 5 GOL

son sezonda beklentilerin altında bir performans gösterse de forma giydiği 14 Süper Lig maçında 5 gol kaydetti.

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