Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Henry Onyekuru kararı!

Galatasaray'da son 3 sezondur büyük bir kiralalık sarmalına dönüşen Henry Onyekuru konusu yine netlik kazanmadı. Geride kalan sezonun ortasında Monaco'dan yine kiralanan fakat bu defa 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma maddesi de sözleşmesine eklenen Nijeryalı futbolcunun opsiyonu kullanılmadı.
Bu bedelle yıldız oyuncunun bonservisinin alınması için son tarih 11 Haziran'dı ancak işlem gerçekleşmedi.
HANEDAR'A DİREKTİF VERİLDİ
Transfer operasyonları ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar önderliğinde devam ederken Albayrak, yaklaşık 40 milyon Lira'yı bulan Onyekuru'nun satın alma opsiyonunu yeni gelecek yönetimin onayı olmadan gerçekleştiremeyeceklerini ifade etti.