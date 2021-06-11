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Son dakika transfer haberleri: 'dan hamlesi! O rakam gözden çıkarıldı

Son dakika transfer haberi: Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan , aradığı ismi 'da buldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir takip ettiği 22 yaşındaki savunma oyuncusu 'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Aslan'ın bu transfer için 1 milyon sterlini gözden çıkardığı ve yakın zamanda resmi teklifini yapacağı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 18:54
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ryan Porteous hamlesi! O rakam gözden çıkarıldı

ve transferini KAP'a bildiren 'da operasyon son sürat devam ediyor. Stoper mevkisine bir takviye daha yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar rotasını 'ne çevirdi.

'ın haberine göre Galatasaray, forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu 'u transfer etmek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir genç futbolcuyu yakından takip eden sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde harekete geçeceği kaydedildi. 'un bu transfer için 1 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Ligi'nde 30 maça çıkan Ryan Porteous, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 22 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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