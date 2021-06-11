Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Ryan Porteous hamlesi! O rakam gözden çıkarıldı

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara transferini KAP'a bildiren Galatasaray'da operasyon son sürat devam ediyor. Stoper mevkisine bir takviye daha yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar rotasını İskoçya Ligi'ne çevirdi.

The Scottish Sun'ın haberine göre Galatasaray, Hibernian forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Porteous'u transfer etmek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir genç futbolcuyu yakından takip eden sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde harekete geçeceği kaydedildi. Cimbom'un bu transfer için 1 milyon sterlini gözden çıkardığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezon İskoçya Ligi'nde 30 maça çıkan Ryan Porteous, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. 22 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.