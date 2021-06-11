Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: İşte 'ın yeni keşfi! ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , 23 yaşındaki 'i gündemine aldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 09:43
Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

'ın scoutları Messi'ye adım attırmayan Galdames'i bir kez daha izlemek istediler.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Şili-Bolivya arasındaki Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11'de yer almıyordu.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili'den 1 puan alan Bolivya'nın Melipilla takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki dikkatleri çekti.

Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

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