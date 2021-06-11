Son dakika transfer haberi: İşte Galatasaray'ın yeni keşfi! Luis Haquin... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Galatasaray'ın scoutları Messi'ye adım attırmayan Galdames'i bir kez daha izlemek istediler.
Şili-Bolivya arasındaki Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11'de yer almıyordu.
Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili'den 1 puan alan Bolivya'nın Melipilla takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki Luis Haquin dikkatleri çekti.
Bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.