Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , transferinde sona yaklaştığı isimleri açıklamaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 12:37 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 13:01
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan , transferleri açıklamaya çok yakın.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

, 2 futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı ve sağlık kontrolü gerçekleşti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, transferlerini bitirdi. İki futbolcunun da sağlık kontrolünden geçirildiği ve bugün sözleşmelerin imzalanacağı kaydedildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Özcan, Alpaslan ve Aytaç'a yıllık 5-6 milyon TL arası ücret önerildiğini de sözlerine ekledi..

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Ömer Bayram ile sözleşme uzatıldığını belirtti ve Emre Akbaba'yla da mukavele yenileneceğini aktardı.

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