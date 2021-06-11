Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da KAP'lar geliyor! 2 futbolcu açıklanacak (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümüzdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Eski ve yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Galatasaray, transferleri açıklamaya çok yakın.
Galatasaray, 2 futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı ve sağlık kontrolü gerçekleşti.
Galatasaray Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk, transferlerini bitirdi. İki futbolcunun da sağlık kontrolünden geçirildiği ve bugün sözleşmelerin imzalanacağı kaydedildi.
Özcan, Alpaslan ve Aytaç'a yıllık 5-6 milyon TL arası ücret önerildiğini de sözlerine ekledi..
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Ömer Bayram ile sözleşme uzatıldığını belirtti ve Emre Akbaba'yla da mukavele yenileneceğini aktardı.