Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Son dakika spor haberi: Olay iddiası! ekibi...

Son dakika spor haberi: ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren 'in sarı-kırmızılılardaki yönetim değişikliğinin ardından takımın başına yeniden geçip geçmeyeceği büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Başkan adaylarının çoğu, Terim ile yola devam edeceğini söylese de tecrübeli teknik adam henüz kararını vermiş değil. Hal böyle olunda Terim'le ilgili iddiaların ardı akası kesilmiyor. ekibi 'in ardından İngiltere ekibinin de Terim için devreye girdiği iddia edildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 19:00
Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece sözleşme yenilemem" dediği teknik direktör birçok takımla anılmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşmesi sona eren ve +3 yıllık opsiyon maddesi devreye alınmayan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan 'in gündemine girmişti.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Kırmızı-beyazlı ekipte, başarılı işlere imza atan Christophe Galtier, L'Equipe'e verdiği demeçte, "'den ayrılma zamanım geldi. Bu doğru an… Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

BAŞKAN ADAYLARI TERİM DİYOR

'da 19 Haziran'da yapılması planlanan Başkanlık seçiminde adayların çopunluğu Terim ile yola devam etme kararı almış durumda.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

SİTEDEN KALDIRILMADI

'in sözleşmesinin bitmesine rağmen resmi sitede hala hoca olarak görülmesi sosyal medyada gündeme gelmişti. Terim'in fotoğrafı siteden kaldırılmadı.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Tecrübeli hocanın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte resmi hesabında aktif olan "Teknik Kadro" bölümü...

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Tecrübeli Teknik Direktör ise geleceği ile ilgili kararını henüz vermedi. ile ilgili bir iddia ise Kolombiya basınından geldi.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

EVERTON'A MI GİDECEK?

'ın 19 Haziran'da yapılacak genel kurul toplantısını bekleyen , Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Fransa şampiyonu 'in hoca adayları arasında yer alan başarılı hocaya, Carlo Ancelotti'yi yolcu eden Everton'ın da teklif götürdüğü iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Kolombiya basınında yer alan haberde Falcao'nun hocası Yerry Mina ve James Rodrigues'in formasını giydiği Everton'ın başına geçebileceği iddia edildi.

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