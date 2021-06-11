Son dakika spor haberi: Olay Fatih Terim iddiası! Premier Lig ekibi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece sözleşme yenilemem" dediği teknik direktör Fatih Terim birçok takımla anılmaya devam ediyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in "Ben olduğum sürece sözleşme yenilemem" dediği teknik direktör Fatih Terim birçok takımla anılmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımla 2 yıllık sözleşmesi sona eren ve +3 yıllık opsiyon maddesi devreye alınmayan tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Fransa'da şampiyonluğa ulaşan Lille'in gündemine girmişti.
Kırmızı-beyazlı ekipte, başarılı işlere imza atan Christophe Galtier, L'Equipe'e verdiği demeçte, "Lille'den ayrılma zamanım geldi. Bu doğru an… Başkanla konuştum ve kulüpten ayrıldığımı söyledim. Buradaki süremi doldurdum" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN ADAYLARI TERİM DİYOR
Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılması planlanan Başkanlık seçiminde adayların çopunluğu Terim ile yola devam etme kararı almış durumda.
SİTEDEN KALDIRILMADI
Fatih Terim'in sözleşmesinin bitmesine rağmen resmi sitede hala hoca olarak görülmesi sosyal medyada gündeme gelmişti. Terim'in fotoğrafı siteden kaldırılmadı.
Tecrübeli hocanın yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala istifa ettiklerini açıklamlıştı ancak onların da sitede hala görevli olarak görülmeleri dikkatlerden kaçmadı. İşte Galatasaray resmi hesabında aktif olan "Teknik Kadro" bölümü...
Tecrübeli Teknik Direktör ise geleceği ile ilgili kararını henüz vermedi. Fatih Terim ile ilgili bir iddia ise Kolombiya basınından geldi.
EVERTON'A MI GİDECEK?
Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapılacak genel kurul toplantısını bekleyen Fatih Terim, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Fransa şampiyonu Lille'in hoca adayları arasında yer alan başarılı hocaya, Carlo Ancelotti'yi yolcu eden Everton'ın da teklif götürdüğü iddia edildi.
Kolombiya basınında yer alan haberde Falcao'nun hocası Yerry Mina ve James Rodrigues'in formasını giydiği Everton'ın başına geçebileceği iddia edildi.