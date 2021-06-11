Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor!

Ocak ayında Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi bugün doluyor. Takvim'in haberine göre, geleceği belirsiz olan Nijeryalı yıldız, Olympiakos'tan resmi teklif alsa da kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in göreve devam etme ihtimalini hesaba katarak gelen tekliflere net bir yanıt vermiyor.
3 kez Galatasaray'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun yeni sezonda nerede olacağı belirsiz. Nijeryalı yıldız, Fatih Terim görevde kalırsa sarı-kırmızılı formayla kariyerini sürdürecek.
KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI!
Yunan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos ve Monaco çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak Yunan kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Çünkü Nijeryalı yıldız, Fatih Terim'in Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.