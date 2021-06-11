Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor!

Son dakika transfer haberi: 'i bekliyor!

Son dakika transfer haberi: 'da belirsizliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın 'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nijeryalı futbolcunun opsiyon süresi 11 Haziran Cuma (bugün) sona erecek. Genç kanat oyuncusu, teknik direktör 'in Galatasaray'da devam etme ihtimalini hesaba katarak transfer tekliflerine yanıt vermiyor. Yıldız oyuncuya teklif yaptı ama Onyekuru 'u bekleme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor!

Ocak ayında 'ın 'dan kiraladığı 'nun 4 milyon 350 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun süresi bugün doluyor. 'in haberine göre, geleceği belirsiz olan Nijeryalı yıldız, 'tan resmi teklif alsa da kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Onyekuru, teknik direktör 'in göreve devam etme ihtimalini hesaba katarak gelen tekliflere net bir yanıt vermiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor!

3 kez 'da kiralık forma giyen Onyekuru'nun yeni sezonda nerede olacağı belirsiz. Nijeryalı yıldız, görevde kalırsa sarı-kırmızılı formayla kariyerini sürdürecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor!

KARİYER PLANLAMASINI YAPMADI!
basınında yer alan haberlere göre ve çok büyük bir oranda anlaşma sağladı. Ancak Yunan kulübü, Onyekuru ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Çünkü Nijeryalı yıldız, 'in 'daki durumu netleştikten sonra kariyer planlamasını yapmayı düşünüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Henry Onyekuru Fatih Terim'i bekliyor!

TERİM YOKSA TEKLİFLERE BAKACAK!
Eğer Terim yeni sezonda göreve devam ederse hemen yönetimden Onyekuru'nun bonservisinin alınmasını isteyecek. Ancak tecrübeli teknik adam, yeni seçilecek başkanla anlaşma sağlayamazsa Onyekuru mecburen başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

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