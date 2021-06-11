"Seve seve kabul ederim"

METİN ÖZTÜRK: Başkanlık yarışını ya ben kazanacağım ya da Burak Elmas! Burak Elmas'ı çok severim. 100 milyon Dolarlık sponsoru bulduğuna da inanıyorum. Kazanırsam kendisinden bu desteği seve seve alırım. Galatasaray'ın borcunu bitirmek istiyorum.

İBRAHİM ÖZDEMİR: Bizim projelerimiz bir gecede olacak projeler değil, geçmişten bu yana düşünülen projeler. Galatasaray'ın çok projesi var planlanıp yarım kalan. Biz böyle bir durum yaşamak istemiyoruz. Projelerimizi yavaş yavaş faaliyete geçirmek istiyoruz

EŞREF HAMAMCIOĞLU: Altyapılara İtalya'da çalışan bir Türk hoca getireceğiz. Ali Yavaş değerli bir hocamız fakat ben analize dayalı yaklaşımlardan bahsediyorum. Bu kadroları gençleştirmek lazım. İsimler önemli değil, Ali Yavaş olmaz Mehmet Hızlı olur.

BURAK ELMAS: Bugün Galatasaray'da ciddi bir ayrışma var. Bu bölünmeyi ortadan kaldırmalıyız. Ben başkan seçilmesem bile projelerimizi ve ön protokollerini, imzaladığımız sponsorlukları seçilen başkana sunacağım. Çünkü aslolan Galatasaray!

YİĞİT ŞARDAN: Benim gönlümden geçen; ısıran, rakibe iki kişi basan, muazzam bir enerji ile oynadığımız bir Galatasaray. Avrupa takımlarını gördüğümde bizim oynayamadığımızı fark ediyorum. Dolayısıyla takımın kurgusunu değiştirmek gerekiyor