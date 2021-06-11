Haberler Galatasaray Galatasaray’ın yeni keşfi Luis Haquin

Galatasaray’ın yeni keşfi

G.Saray’ın scoutları Messi’ye adım attırmayan Galdames’i bir kez daha izlemek istediler. Şili-Bolivya arasındaki Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11’de yer almıyordu. Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili’den 1 puan alan Bolivya’nın Melipilla takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki dikkatleri çekti. Bonservisi Meksika’nın Puebla takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 06:50
Galatasaray’ın yeni keşfi Luis Haquin
G.Saray'ın scoutları Messi'ye adım attırmayan Galdames'i bir kez daha izlemek istediler. Şili-Bolivya arasındaki Dünya Kupası Güney Amerika eleme maçını izlemek için ekran karşısına geçtiler. Ancak Galdames 11'de yer almıyordu. Bu yüzden Şilili ön liberoyu izleme fırsatı bulamadılar. Ancak Şili'den 1 puan alan Bolivya'nın Melipilla takımında kiralık oynayan 23 yaşındaki dikkatleri çekti. Bonservisi Meksika'nın Puebla takımında bulunan genç sol stoperin Şili ataklarında yaptığı hamleler ilgi gördü ve oyuncunun da takip edilmesi kararı alındı.
SON DAKİKA