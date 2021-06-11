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transfer haberleri: Galatasaray paylaştı sosyal medyada gündem oldu! ...

Son dakika spor haberi... 'ımıza mücadelesinde karşılaşacağı karşılaşması öncesi destek mesajları gelmeye devam ederken, 'ın paylaşımındaki sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:00
Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray paylaştı sosyal medyada gündem oldu! Hakan Çalhanoğlu...

Sezonu 'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu averaj ile kaçıran 'da, EURO 2020'nin açılış maçında ile karşılaşacak olan A milli futbol takımımıza başarılar dilediği paylaşımdaki detayı sosyal medyaya damga vurdu.

Sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaraylı futbolcular , ve 'nın yanı sıra ve Çalhanoğlu'na yer verildi. Beş yıldız futbolcunun yer aldığı paylaşıma "Wembley yolculuğunda başarılar" notu düşüldü.

GÜNDEM OLDU!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan yetenekli orta saha oyuncusunun söz konusu paylaşımda bu isimlerin yanında yer alması sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Öte yandan söz konusu paylaşımda yalnızca Galatasaray forması giyen oyunculara yer verilmesi sosyal medyada tepki çekti.

HAKAN'DAN KALPLİ YANIT!

Galatasaray'ın paylaşımının ardından Hakan Çalhanoğlu'da sarı-kırmızılıların gönderisinin altına kalp ve Türk Bayrağı koyarak yanıt verdi.

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