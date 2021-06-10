Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: hızlı başladı! Stopere ... ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'i 2. srıada bitiren 'da gelecek sezon hedef şampiyonluk... Ara transferde önemli isimleri kadrosuna kazandıran sarı kırmızılılar, önümüzdeki sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Eksik bölgeler için arayışlarını sürdüren , yıldız stoper oyuncusu 'i gündemine aldı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 13:21
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren ve 'ne ön eleme turundan katılacak , 19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan aday olmazken; 6 kişi başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Gelişen süreç içerisinde başkan adaylarından , adaylıktan çekildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Çelebi neden çekildiğini 'a açıkladı ve "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Seçim sürecinde son gelişmeler bu yöndeyken, transfer çalışmalarını da 'in raporu doğrultusunda sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

İç transferde ve 'da mutlu sona ulaşan , sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ile ilgili de kararını verdi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

, 8 milyon Euro bedel ödeyerek kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu stoperi uygun teklif gelmesi halinde elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Luyindama geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalarla birçok puan kaybı yaşanmasına sebep olmuş ve taraftarın gözünden düşmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki oyuncuya teklif gelmemesi halinde ise sözleşmesini 2024'e kadar uzatıp elden kaçırmak istemiyor. Yeni mukavele kararı ise seçimden sonraki yönetime bırakıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

SPARTAK MOSKOVA İDDİASI!

Geçtiğimiz günlerde deneyimli stoper için Spartak Moskova'nın 5-6 milyon Euro'luk bir teklifle 'ın kapısını çalacağı iddia edilmişti. transferde elini sıkı tutarak Luyindama'nın yerine gelecek ismi belirledi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

MARTIN ERLIC HAREKATI!

, Luyindama'nın olası satılması halinde stoper bölgesini 'le güçlendirecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da sürdüren Hırvat stoper, takımıyla 28 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Çizme temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

MARTIN ERLIC KİMDİR?

24 Ocak 1998'de Hırvatistan'da doğan , profesyonel futbolcudur. 2014'te Rijeka'dan Parma'ya transfer olan futbolcu, 1 yıl sonra Sassuolo'nun yolunmu tuttu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

Sırasıyla Südtirol ve Spezia'ya kiralanan genç stoper, 2019 yazında ise Spezia'ya transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

1.93'lük defans oyuncusu Hırvatistan'ın çeşitli alt takımlarında toplam 28 maça çıktı.

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