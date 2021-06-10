Son dakika transfer haberleri: Galatasaray hızlı başladı! Stopere Martin Erlic... (GS spor haberi)

2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak Galatasaray, 19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek.
Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmazken; 6 kişi başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Gelişen süreç içerisinde başkan adaylarından Işın Çelebi, adaylıktan çekildi.
Çelebi neden çekildiğini A Spor'a açıkladı ve "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.