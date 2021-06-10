Son dakika transfer haberleri | Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! Süper Lig'de kalacak

Geçtiğimiz sezon başında Fatih Terim'in yoğun ısrarlarıyla Galatasaray'a transfer olan Arda Turan, yuvadan uçuyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Arda Turan ile mevcut başkan Mustafa Cengiz devam etmeyi düşünmüyor. Takımdaki geleceği Fatih Terim'e bağlı olan Arda Turan, o ihtimal gerçekleşmezse İzmir'in yolunu tutacak.

Arda Turan'ın kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği de biliniyor.

ALTAY TALİP!

Süper Lig'in yeni ekibi Altay'ın Arda Turan'ı kadrosuna katabileceği belirtilirken, bu konuda son kararı teknik direktör Mustafa Denizli verecek. Takımdaki uyumu bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, Arda ile ilgili net kararını henüz vermedi.