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Son dakika transfer haberleri | 'ın yeni takımı belli oluyor! 'de kalacak

'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da, sezonun sona ermesiyle birlikte birçok isimle yollar ayrıldı. Bu isimlerden birisi de sözleşmesi sona eren 'dı... Sarı kırmızılılardaki geleceği 'e bağlı olan Arda'nın, o ihtimal gerçekleşmezse yeni durağı olacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 18:19
Son dakika transfer haberleri | Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor! Süper Lig'de kalacak

Geçtiğimiz sezon başında 'in yoğun ısrarlarıyla 'a transfer olan , yuvadan uçuyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona eren Arda Turan ile mevcut başkan devam etmeyi düşünmüyor. Takımdaki geleceği Fatih Terim'e bağlı olan Arda Turan, o ihtimal gerçekleşmezse 'in yolunu tutacak.

Arda Turan'ın kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği de biliniyor.

ALTAY TALİP!

'in yeni ekibi 'ın Arda Turan'ı kadrosuna katabileceği belirtilirken, bu konuda son kararı teknik direktör verecek. Takımdaki uyumu bozmak istemeyen tecrübeli teknik adam, Arda ile ilgili net kararını henüz vermedi.

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