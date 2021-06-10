Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.

Gelecek sezon hem ligde şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Cimbom, bir yandan da Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek Devler Ligi'nde gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.