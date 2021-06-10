Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.
Gelecek sezon hem ligde şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Cimbom, bir yandan da Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek Devler Ligi'nde gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.
OPERASYON BAŞLADI
Galatasaray bir yandan da kadroda yer alan bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Kiralık olarak sözleşmesi biten oyuncuların bazılarıyla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılılar Falcao ve Feghouli'yi ise elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
MEJBRI İÇİN GİRİŞİMLER ARTTI
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester United'ın genç yıldızı Hannibal Mejbri'ye talip olmuştu. Belhanda ile yollarını ayıran, Gedson, Etebo ve Ryan Donk'un sözleşmeleri sona eren İstanbul ekibi, genç yıldız için girişimlerini artırdı.
Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mejbri, "Seçeneklerden birisi Galatasaray, her an her şey olabilir" demişti.
ONAY ÇIKTI
Ada basınında yer alan haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın genç futbolcunun kiralık olarak Galatasaray'a transferine onay verdiği yazıldı.
10 MİLYON EURO VERDİ
Manchester United, daha 16 yaşındayken 10 milyon Euro ödedi ve Hannibal'ı kadrosuna katmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. İngilizler, genç futbolcunun gelecek yıllara damga vurmasını bekliyor.
GENÇ YILDIZ 20 MAÇTA 4 GOL ATTI
Tunuslı futbolcu geçen sezon Premier League 2'de 20 maça çıktı, 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Hannibal Mejbri, on numara ve merkez orta saha olarak da forma giyebiliyor.