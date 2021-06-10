Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! 'a

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan başkanlık seçimleriyle ve teknik direktör konusuyla ilgilenirken, diğer yandan da transfer konusuyla ilgileniyor. Gelecek sezona güçlü bir kadro ile çıkmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündeme gelmişti. yıldız futbolcu ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:46
Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

'da bir yandan seçimli kongre, diğer yandan teknik direktör meselesi gündemi meşgul ederken, transfer için de çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

Gelecek sezon hem ligde şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Cimbom, bir yandan da Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek Devler Ligi'nde gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

OPERASYON BAŞLADI

bir yandan da kadroda yer alan bazı oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı. Kiralık olarak sözleşmesi biten oyuncuların bazılarıyla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılılar Falcao ve Feghouli'yi ise elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

MEJBRI İÇİN GİRİŞİMLER ARTTI

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren , 'ın genç yıldızı 'ye talip olmuştu. Belhanda ile yollarını ayıran, Gedson, Etebo ve Ryan Donk'un sözleşmeleri sona eren İstanbul ekibi, genç yıldız için girişimlerini artırdı.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Mejbri, "Seçeneklerden birisi , her an her şey olabilir" demişti.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

ONAY ÇIKTI

Ada basınında yer alan haberde, İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın genç futbolcunun kiralık olarak 'a transferine onay verdiği yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

10 MİLYON EURO VERDİ

, daha 16 yaşındayken 10 milyon Euro ödedi ve Hannibal'ı kadrosuna katmaktan çekinmedi. Geçtiğimiz aylarda da sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı. İngilizler, genç futbolcunun gelecek yıllara damga vurmasını bekliyor.

Son dakika transfer haberi: Dünya devinden onay çıktı! Hannibal Mejbri Galatasaray'a

GENÇ YILDIZ 20 MAÇTA 4 GOL ATTI

Tunuslı futbolcu geçen sezon Premier League 2'de 20 maça çıktı, 4 gol, 8 asistlik performans sergiledi. , on numara ve merkez orta saha olarak da forma giyebiliyor.

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