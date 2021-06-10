Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray 2021-22 sezonu hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde başlıyor!

Son dakika spor haberi: 2021-22 sezonu hazırlıklarına yönetiminde başlıyor!

Son dakika spor haberleri... Teknik direktör 'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadığı için yeni başkan seçilene kadar hocasız kalan Galatasaray'da idmanlar yönetiminde gerçekleştirilecek. Kulüpten konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:28 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:51
Son dakika spor haberi: Galatasaray 2021-22 sezonu hazırlıklarına Selçuk İnan yönetiminde başlıyor!

Teknik direktör 'in sözleşmesindeki opsiyon kullanılmadığı için yeni başkan seçilene kadar hocasız kalan 'da idmanlar yönetiminde gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin bir açıklama geldi.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Takımımız, yeni sezon öncesi 14 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek. Antrenörümüz Selçuk İnan yönetiminde hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray Futbol Takımı'nda 14 ve 15 Haziran günü iki ayrı grup halinde sağlık kontrolleri yapılacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz günü UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda çıkacak. Hollanda'dan PSV Eindhoven, İskoçya'dan Celtic veya Çekya'dan Sparta Prag takımlarından biriyle eşleşecek olan Galatasaray'ın rakibi, 16 Haziran Çarşamba günü UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Takımımızın bu dönemde oynayacağı hazırlık maçları ile ilgili detaylı bilgi ise daha sonra paylaşılacak."

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