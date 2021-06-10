Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş şartlar! Galatasaray'da kalmak için...

Son dakika haberleri | 'den flaş şartlar! 'da kalmak için...

ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren teknik direktör , gelecek planları için yeni yönetimi bekliyor. Yabancı kulüplerden de teklif alan Terim'in Galatasaray'da devam etmek için yeni seçilecek yönetime bazı şartlar sunacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:08
Son dakika GS haberleri | Fatih Terim'den flaş şartlar! Galatasaray'da kalmak için...

'da, dışındaki diğer dört başkan adayının ilk tercihi ... Buna karşılık adı birçok takımla anılan deneyimli hocanın da yeniden takımın başına geçmek için önemli şartları var. Bunun başında da yeni yönetimin hedefleri geliyor.

Göreve devam edecekse bu kez iddialı bir kadro kurulmasını bekliyor. , , 6 ve 8 numaranın yanı sıra iyi bir , en az bir de oyuncusu alınmalı... Bunun için de 50 milyon euro'luk transfer bütçesi oluşturulması gerekiyor.

Terim; ve gibi oyuncuların elden çıkarılması ve gençleşme operasyonunun sürmesi gerektiğini düşünüyor. Mevcut yönetimle yaşadığı sorunların ardından tecrübeli teknik adam, futbolun her hattıyla kendisine bağlanmasını ve işine karışılmamasını bekliyor.

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