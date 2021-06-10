GS TV’ye çıkmak 500 bin TL!

Galatasaray yönetiminden, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi ilginç bir açıklama geldi. 17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kararı gereği, başkan adayların G.Saray Televizyonu ve kulübün Youtube kanalında program yapabilmeleri için 500 bin lira bağışta bulunmaları gerektiği ifade edildi.
Galatasaray yönetiminden, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi ilginç bir açıklama geldi. 17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kararı gereği, başkan adayların G.Saray Televizyonu ve kulübün Youtube kanalında program yapabilmeleri için 500 bin lira bağışta bulunmaları gerektiği ifade edildi.