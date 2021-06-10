Haberler Galatasaray GS TV’ye çıkmak 500 bin TL!

’ye çıkmak 500 bin TL!

Galatasaray yönetiminden, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi ilginç bir açıklama geldi. 17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kararı gereği, başkan adayların G.Saray Televizyonu ve kulübün Youtube kanalında program yapabilmeleri için 500 bin lira bağışta bulunmaları gerektiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 06:50
GS TV’ye çıkmak 500 bin TL!
Galatasaray yönetiminden, 19 Haziran Cumartesi günü yapılacak seçim öncesi ilginç bir açıklama geldi. 17 Kasım 2020 tarihinde alınan yönetim kararı gereği, başkan adayların G.Saray Televizyonu ve kulübün Youtube kanalında program yapabilmeleri için 500 bin lira bağışta bulunmaları gerektiği ifade edildi.
SON DAKİKA