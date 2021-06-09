Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! , , ve ... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... yönetiminde sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni başkan, teknik direktör gibi konular belirsizliğini korurken, mevcut yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer listesine yeni isimler de eklendi. , , ve gündeme gelen isimler arasında yer aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 16:59
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren 'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

BERKAY ÖZCAN

'de beklenen performansı sergileyemeyen 'de yaprak dökümü bekleniyor. Net bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

MERT ÇETİN

'da oynayan milli futbolcumuz , 'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı verecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

HALİL AKBUNAR

İzmir temsilcisi 'nin başarılı futbolcusu için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın son teklifi ortaya çıktı. Aslan Halil için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. Halil Akbunar'ın sözleşmesi 2022 yılında son bulacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

UMUT MERAŞ

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, milli futbolcu Umut Meraş'ı gündemine aldı. Umut'un menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Galatasaray'ın bu transferdeki rakibi Trabzonspor oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

SUAT SERDAR

Galatasaray, bu sezon Bundesliga'da küme düşen Schalke'den ayrılma kararı alan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

MARTIN ERLIC

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

DIEGO LAXALT

Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

FERNANDINHO

Manchester City'den ayrılan 36 yaşındaki tecrübeli yıldız Fernandinho için temasa geçildi. Mevcut yönetim deneyimli yıldızı takıma katmak istiyor. Fernandinho'nun 2 yıl daha futbol oynamak istediği biliniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

ANDRIY YARMOLENKO

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Sofiane Feghouli'nin takımdan ayrılması bekleniyor. O pozisyonda açılacak açığı kapatmak isteyen Galatasaray, 'yu gündemine aldı.

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