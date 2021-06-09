Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

Galatasaray'da gelecek sezon başarılı olabilecek, rotasyonlu bir kadro kurulmak isteniyor. Sözleşmesi sona eren Faith Terim'in önceden hazırladığı listedeki isimlerle görüşmeler devam ediyor. İşte o listede yer alan futbolcular...
BERKAY ÖZCAN
Süper Lig'de beklenen performansı sergileyemeyen Başakşehir'de yaprak dökümü bekleniyor. Net bir orta saha transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Berkay Özcan geldi.
MERT ÇETİN
Roma'da oynayan milli futbolcumuz Mert Çetin, Hellas Verona'da kiralık dönemini doldurmasıyla birlikte takımına geri döndü. Mert Çetin'i kiralamak için sarı kırmızılı ekip devreye girdi. Son kararı Jose Mourinho verecek.