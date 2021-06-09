Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler belli oldu! Andriy Yarmolenko, Berkay Özcan, Mert Çetin ve Diego Laxalt... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme son olarak gelen isim Martin Erlic oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Spezia'da forma giyen yıldız futbolcu, Luyinda'nın satılma durumu ortaya çıkarsa alternatif isim olarak kadroya katılacak.

DIEGO LAXALT

Bugüne kadar sol bek için Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Alex Moreno gibi isimleri gündemine alan Galatasaray'da son olarak Diego Laxalt gündeme geldi. Hızıyla dikkat çeken futbolcu için Fernando Muslera devreye girecek ve takımı anlatacak.