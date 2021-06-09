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Son dakika transfer haberi: Galatasaray transfer için ile masada! ...

'da son dakika transfer haberi... Sarı-Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan için beklenen hamleyi yaptı ve ile temas sağladı. Galatasaray 1 yıl sözleşmesi kaldığı için 24 yaşındaki futbolcuyu en uygun maliyetle bitirmenin planını yapıyor. İşte detaylar... | haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transfer için Schalke 04 ile masada! Suat Serdar...

Şu ana kadar transfer çalışmalarında yerli futbolculara ağırlık veren 'dan önemli bir hamle geldi. Sarı- Kırmızılılar bir süredir gündeminde yer alan için düğmeye bastı ve Alman kulübü ile ile görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transfer için Schalke 04 ile masada! Suat Serdar...

MENAJERİYLE DE TEMASA GEÇTİ
Takvim'in haberine göre Cimbom, küme düşen 'den ayrılma kararını resmen açıklayan 24 yaşındaki gurbetçi futbolcunun menajeriyle de temas sağladı. Suat'ı Fransız ekibi Marsilya kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transfer için Schalke 04 ile masada! Suat Serdar...

4 KEZ ALMANYA FORMASI GİYDİ
G.Saray yönetimi genç yıldızın 1 yıl sözleşmesinin kalmasını fırsata çevirerek transferi en uygun maliyetle bitirmek istiyor. 4 kez Almanya Milli Takımı'nın formasını terletti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray transfer için Schalke 04 ile masada! Suat Serdar...

Geçen sezon formasıyla 26 resmi maça çıkan 24 yaşındaki 2 gol ve 3 asistle 5 gole direkt katkı yaptı. Genç yıldız 1957 dakika sahada kaldı.

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