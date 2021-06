Son dakiak Galatasaray haberi: Şener Özbayraklı veda mesajı yayınladı

Tecrübeli futbolcu Şener Özbayraklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray'dan ayrıldığını açıkladı.

İŞTE ŞENER'İN AÇIKLAMASI:

Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı... Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlanma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

Saygılarımla. Şener ÖZBAYRAKLI

BİR BİR AYRILIYORLAR

Galatasaray'da sezonun tamamlanmasının ardından kiralık sözleşmeleri sona eren Etebo, Gedson Fernandes, Onyekuru, Saracchi takımlarına geri döndü. Sarı-kırmızılılar Onyekuru'nun 11 Haziran tarihine kadar 4.3 milyon Euro'luk satın alma hakkını elinde bulunduruyor.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Şener Özbayraklı'nın dışında Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Emre Akbaba ve Arda Turan'ın da 30 Haziran itibarıyla sözleşmeleri sona erecek.