Kaybedecek vakit yok

Burak Elmas, seçimlerin bir kez daha ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Yönetimin 'mali olarak ibra edilmemesi nedeniyle seçimin iptal edileceği' yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını belirten Elmas, "Artık Galatasaray'ın kaybedecek vakti yok. Bir an evvel seçim yapılmalı… Seçilen yönetim kulübün sorunlarını halletmeye başlamalı" dedi.





Elmas, "Benim hayatım Galatasaray ile geçti. Tarihi bir seçim olduğu için biz adayız. Galatasaraylılar 19 Haziran'da verecekleri oyla, kulübün gelecekte nasıl bir zihniyete doğru evrileceğinin kararını verecek. Her bir oy çok değerli bu seçimde. Kararları ne olursa olsun tüm G.Saraylıları 19 Haziran'da oy vermeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.