En büyük favori biziz

Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, G.Saray'ın 19 Haziran'da tarihi bir seçime gideceğini söyledi. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Hamamcıoğlu, "Son zamanlarda çok önem verdiğimiz değerler müthiş bir erozyona uğradı. Birlik ve beraberlik kalmadı, sevgi saygı ortamı iptal edildi, insanlar gruplara ayrıldı, ötekileştirildi. İşte buna itirazımız var" dedi.





"Galatasaray'da sevgi, saygı ortamı etrafında kucaklaşmak, uyuyan devi uyandırmak lazım" diyen Hamamcıoğlu şöyle devam etti: Biz kongre üyeleri ile temas içindeyiz. Şu anda büyük bir teveccüh var. Bütün adaylarımız değerli olmakla beraber seçimin en büyük favorisiyiz. Katılım '5 bin civarında olur' diye tahmin ediyoruz. Yüzde 51'le biz alırız.