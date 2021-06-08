Usta yazar Hıncal Uluç'tan Galatasaray başkan adaylarına şok sözler!

Onun dışındakilerin hepsi, ne yazık ki bunlara son anda sevgili dostum, o da eski bakan ve çok iyi Galatasaraylı bildiğim İbrahim Özdemir de katıldı, Fatih Terim'in eteğine tutunarak kazanma peşindeler. Bu yüzden de "Terim'i etekleme" yarışına girdiler. Onlar seçilirse, kulübü maaş verdikleri kendi elemanları yönetecek. Galatasaray'ı, tarihinde ilk defa, "fiilen" bir maaşlı kulüp elemanı yönetecek. Hem de talip oldukları başkanlık makamına hakaret eden, Galatasaray Başkanı'na "İçimizdeki düşman" diyen Fatih Terim'i etekliyor ve utanmadan, sıkılmadan "Tüm adaylar toplanıp protokol yapalım, imza atalım. Kim kazanırsa kazansın Fatih Terim işbaşına gelsin" diye uşaklık ve kuklalık teklifi yapıyorlar.

İşin acısı, adaylar içinde itiraz eden çıkmadı bu "utanç teklifi"ne..

Burak Elmas ve Metin Öztürk kesin kukla olmayı kabullenenler.

Eşref Hamamcıoğlu, ben bu mesleğe başladığımdan beri, elini taşın altına asla sokmadan, seçimini sağladığı başkanlarla kulübü perde arkasından yönetmeye hevesli İnan Kıraç'ın adamı. Galatasaray Adası'nı "Suada" yapan, o adının bu sütunlarda geçmesi yasak, bin davalı işletmecide senelerce kalmasını sağlayan İnan Kıraç.. Bu defaki adayı Eşref Hamamcıoğlu, Divan'da başkanlık yaparken Ada konusunun konuşulmasını yasaklatan ve olayı anlatmak isteyen üyelere "Ada konusuna girersen mikrofonu keserim" dedirten İnan Kıraç.

O Kıraç'a işte, Divan Başkanlığı yetmedi, şimdi "Kulüp Başkanlığı" istiyor.