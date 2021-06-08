Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

Son dakika transfer haberi: 'ın teklifi belli oldu

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu 'a averajla kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 'in yıldızlarını kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda gündeme geldi. 'un forması giyen milli futbolcu için yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 15:15
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

'de geçtiğimiz sezon formasıyla gösterdiği performansla A Milli Futbol Takım'ın EURO 2020 geniş kadrosunda kendisine yer bulan fakat asil kadroya giremeyen , transferde gözde futbolcu konumunda.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde 2. Başkanı Talat Papatya açıklamalarda bulunmuş ve "'ın bir ilgisi olduğu basından okuyoruz ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün Halil'le ilgilendiğini biliyorum. Halil için de Göztepe için de iyi olacak şartlar oluşursa değerlendirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

CİMBOM'UN TEKLİFİ 15 MİLYON TL

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen 'ın milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

Halil'in İzmir ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen kulübü, bu transfer 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkanı Mehmet Sepil arasında bitirmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

Milli futbolcu geçen sezon 'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.

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