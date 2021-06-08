Son dakika transfer haberi: Galatasaray'ın Halil Akbunar teklifi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla A Milli Futbol Takım'ın EURO 2020 geniş kadrosunda kendisine yer bulan fakat asil kadroya giremeyen Halil Akbunar, transferde gözde futbolcu konumunda.
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla gösterdiği performansla A Milli Futbol Takım'ın EURO 2020 geniş kadrosunda kendisine yer bulan fakat asil kadroya giremeyen Halil Akbunar, transferde gözde futbolcu konumunda.
Geçtiğimiz günlerde Göztepe 2. Başkanı Talat Papatya açıklamalarda bulunmuş ve "Galatasaray'ın bir ilgisi olduğu basından okuyoruz ama resmi bir teklif yok. Birçok kulübün Halil'le ilgilendiğini biliyorum. Halil için de Göztepe için de iyi olacak şartlar oluşursa değerlendirilebilir." ifadelerini kullanmıştı.
CİMBOM'UN TEKLİFİ 15 MİLYON TL
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu için 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı ortaya çıktı.
Halil'in İzmir ekibiyle olan kontratının 30 Haziran 2022'de kontratı bitecek olması avantajını kullanmak isteyen Galatasaray kulübü, bu transfer 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil arasında bitirmek istiyor.
Milli futbolcu Halil Akbunar geçen sezon Süper Lig'de 40, kupada 2 maçta boy gösterdi. 10 gol atıp, 14 asist yaparak takımının gol yükünü sırtlamayı başardı.