Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.
Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.
Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.
Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden Galatasaray'da Fernandinho heyecanı yaşanıyor...
Brezilya basınına göre Sarı kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.
Haberde Galatasaray'ın Fernandinho'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
ÜLKESİNDEN DE TEKLİFLER VAR
Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 kulübün talip olduğu ifade edildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Ancak Fernandinho'nun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için Galatasaray'ın teklifini ciddi şekilde gündeme aldığı öğrenildi. Sambacı'nın kararı merakla bekleniyor.
GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI
İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon 36 maça çıkan Fernandinho 1 gol atıp 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu 53 kez Brezilya Milli Takımı'nda görev alırken, ağları 2 kez sarstı.