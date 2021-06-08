Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: resmi teklifi yaptı! ... ()

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu averajla 'a kaptıran 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran sarı kırmızılılar, önümdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Sezonu 2. olarak bitiren , Brezilyalı orta saha oyuncusu 'ya resmi teklifini yaptı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:35
Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu averaj farkıyla 'a kaptıran sezonu 2. sırada tamamladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Ara transferde önemli isimeleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Seçim gündemine rağmen transfer çalışmalarına yoğun şekilde devam eden 'da heyecanı yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Brezilya basınına göre Sarı kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla resmen masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

Haberde 'ın 'ya 2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

ÜLKESİNDEN DE TEKLİFLER VAR

Brezilyalı futbolcuya ülkesinden de 2 kulübün talip olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Ancak 'nun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için 'ın teklifini ciddi şekilde gündeme aldığı öğrenildi. Sambacı'nın kararı merakla bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray resmi teklifi yaptı! Fernandinho... (GS spor haberi)

GEÇEN SEZON 36 MAÇA ÇIKTI

İlerlemiş yaşına rağmen geçen sezon 36 maça çıkan 1 gol atıp 4 asist yaptı. Yıldız futbolcu 53 kez Brezilya Milli Takımı'nda görev alırken, ağları 2 kez sarstı.

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